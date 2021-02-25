Вице-спикера областного заксобрания назначили худруком нового театра в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Анатолий Кубанов назначен художественным руководителем созданного в феврале Новосибирского драматического театра, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

Драматический театр для продолжения традиций классического репертуарного театра был учрежден в Новосибирске 16 февраля. Он разместится на площадке Дома актеров.

"Художественным руководителем назначен Анатолий Кубанов, наш депутат. У него есть инициатива, есть люди, которые готовы за ним пойти", - сказала Ярославцева.

По ее словам, при создании театра решались сразу несколько задач, одна из которых - возможность с помощью государственного финансирования отремонтировать здание Дома актера, находящееся в плохом состоянии. Она добавила, что директором театра назначен экономист Виктор Старков, ранее занимавший депутатское кресло, а также баллотировавшийся в мэры Новосибирска.

Анатолий Кубанов - заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области. Он закончил Новосибирский государственный пединститут по специальности "социальный педагог". Кубанов несколько раз участвовал в выборах губернатора региона. В последний раз в 2018 году он занял третье место, набрав 11% голосов.

В ноябре 2018 года ряд СМИ сообщали о возможном назначении Кубанова художественным руководителем другого новосибирского учреждения культуры - молодежного театра "Глобус".