В Новосибирске зафиксировали завозные случаи тропической лихорадки Денге

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Завозные случаи тропической лихорадки Денге, острой вирусной болезни, передающей через укусы комаров, зарегистрированы в Новосибирске. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону, сообщили ТАСС в ведомстве в четверг.

"Зарегистрировано два случая заболевания лихорадкой Денге у жителей Новосибирска. Граждане обратились за медицинской помощью с симптомами: повышение температуры тела до 40 градусов, гиперемия горла, рвота. Ситуация находится на контроле управления", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что оба случая являются завозными, заболевшие находились с 31 января по 15 февраля на отдыхе на Мальдивах, где получили укусы комаров, которые являются разносчиками инфекции.

Геморрагическая лихорадка Денге - острая вирусная природно-очаговая болезнь. Она распространена в тропических и субтропических районах и встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря. Возбудителем заболевания является вирус. В отсутствии переносчиков он не представляет опасности для окружающих, добавили в ведомстве.