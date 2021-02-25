Анимационный кластер "Союзмультфильма" в Новосибирске могут разместить в технопарке

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Региональный анимационный кластер, который объединит несколько вузов Новосибирской области и продюсерский центр "Союзмультфильма", может разместиться на площадке новосибирского технопарка, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В конце января Агентство инвестиционного развития Новосибирской области совместно с киностудией "Союзмультфильм" подписали меморандум о создании регионального анимационного кластера. Как сообщала ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова, работы по созданию кластера планируется завершить до конца года.

"Сейчас мы подыскиваем площадки и спонсоров, меценатов, которые заинтересованы. Мы ведем сейчас переговоры с новым руководством технопарка. Они, я вам скажу, единственные, кто может потянуть возможность технического оснащения площадок", - сказала Ярославцева.

Она рассказала, что помимо мультфильмов на площадке кластера планируется создавать документальное и корпоративное кино. Как сообщалось ранее, центр будет базироваться в новосибирском мультипликационном центре "Поиск", который не уступает подобным учреждениям международного уровня. Для обучения специалистов, в частности художников, режиссеров и преподавателей, власти намерены задействовать местные вузы, такие как Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирский государственный театральный институт и Новосибирский университет архитектуры и дизайна, которые также войдут в кластер. Как сообщала Терешкова, уже на этой базе будет работать продюсерский центр как филиал "Союзмультфильма".

Новосибирский Академпарк начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, из них 172 размещены на площадке "Академпарка", остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. В конце 2020 года гендиректор "Академпарка" Владимир Никонов, возглавлявший структуру четыре года, покинул должность. Временно исполняющим обязанности генерального директора технопарка назначен Дмитрий Верховод, руководивший учреждением с 2007 года по 2017 год.

"Союзмультфильм" был создан 10 июня 1936 года в Москве. За годы существования на студии произвели более полутора тысяч мультфильмов, многие из них вошли в золотой фонд отечественной анимации.