В Омской области в марте снимут ограничения на работу гостиниц и аквапарков

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области разрешили со 2 марта конгрессно-выставочную деятельность, а с 10 марта снимут ограничение на размещение постояльцев для гостиничных комплексов и разрешат работу аквапарков, сообщил в четверг журналистам губернатор региона Александр Бурков. Режим повышенной готовности, масочный режим и самоизоляция пожилых людей продлены до 1 апреля.

"Последние три недели у нас идет снижение уровня заболеваемости, поэтому сегодня на оперативном штабе решено снять ряд ограничений. Со 2 марта разрешается конгрессно-выставочная деятельность. С 10 марта снимаются ограничения на работу гостиничных комплексов и аквапарков. Тем не менее, мы понимаем, что расслабляться нельзя, поэтому режим повышенной готовности, масочный режим и самоизоляцию граждан старше 65 лет продлеваем до 1 апреля", - сказал Бурков.

Штаб также принял решение, что во время действия режима повышенной готовности транспортные компании любой формы собственности могут менять маршруты или отменять их только после согласования с властями. Губернатор добавил, что в регионе число свободных мест в больницах для больных коронавирусом превышает 30%, в связи с этим 291 место будет реорганизовано для оказания плановой помощи.

По данным регионального Минздрава, в Омской области за прошедшие сутки зарегистрировано 101 случай заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболели 40 640 человек, из которых 29 639 выздоровели и 1 206 скончались. Ранее в регионе работали гостиницы только с коечным фондом до 20 номеров, аквапарки были закрыты.