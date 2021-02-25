На организацию школьного питания в Омской области за три года направят почти 3 млрд рублей

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области направят за 2021-2023 годы на организацию бесплатного школьного питания для младшеклассников почти 3 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального Минобра.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил на совещании, что в Омской области у поставщиков продуктов питания для школ выявляется большое количество нарушений. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что омским детям зачастую предлагают завтраки вместо обедов. Такая практика была выявлена в 18 школах.

"Для организации питания в муниципальных школах предусмотрено на 2021 год 986,9 млн рублей (из них областные средства - 138,1 млн рублей), на 2022 год 1,04 млрд рублей (из них областные средства - 114,6 млн рублей), на 2023 год 979,2 млн рублей (из них областные средства - 107,7 млн рублей)", - сообщила пресс-служба.

В Минобре ТАСС добавили, что так как бесплатное питание было введено в России только с 1 сентября 2020 года, в прошлом году регион на эти цели направил 346,7 млн рублей. В настоящий момент в Омской области бесплатные завтраки и обеды получают 99,7 тыс. учеников 1-4 классов. На обеспечение детей питанием в первые два месяца 2021 года региональный бюджет выделил 177,3 млн рублей.

В послании Федеральному собранию в январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1-го по 4-е классы. В целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года. С 1 сентября 2020 года по поручению Путина началась реализация мероприятий по поэтапной организации бесплатного горячего питания для всех обучающихся начальных классов. Как сообщала в начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова, бесплатным горячим питанием в России обеспечены около 7,3 млн учащихся первых-четвертых классов 39,2 тыс. школ.