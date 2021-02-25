Мемориальную комнату последнего маршала СССР Язова открыли в его родной деревне под Омском

ОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Мемориальная историческая комната открылась в четверг, в годовщину смерти уроженца Омской области, последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова, на его малой родине в деревне Язово. Как сообщила пресс-служба правительства региона, на выставке представлены экспонаты из личного архива последнего министра обороны СССР.

"Состоялось торжественное открытие мемориальной исторической комнаты "Сердцу милый край: Малая родина маршала Дмитрия Тимофеевича Язова". Проект реализован в рамках федеральной целевой программы при поддержке правительства Омской области, администрации Оконешниковского района и Чистовского сельского поселения. В мемориальной комнате представлены экспонаты из личного архива Дмитрия Язова: поздравительные письма, книги из личной библиотеки, генеральская амуниция и многое другое", - сообщила пресс-служба.

Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово под Омском. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, после чего в звании лейтенанта его отправили на фронт. В годы Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

30 мая 1987 года занял пост министра обороны СССР, сменив маршала Сергея Соколова после посадки самолета Матиаса Руста на Красной площади. 28 апреля 1990 года Язову присвоено звание маршала Советского Союза. Он стал последним советским военачальником, кому было присвоено это высшее звание, а также последним министром обороны СССР. Язов умер 25 февраля 2020 года в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.