Суд отклонил апелляцию на решение о заочном аресте экс-главы омского Минздрава

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Омский областной суд отклонил апелляцию адвокатов бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий и скрывается в Дубае, на решение Куйбышевского районного суда Омска о ее заочном аресте, передает в пятницу корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление Куйбышевского районного суда Омска <...> оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Груманцева.

Адвокат Станислав Шебалин рассказал ТАСС, что защита будет обжаловать в кассации принятое решение. Он отметил, что Солдатова не избегала встреч со следствием и выехала за пределы страны еще до возбуждения уголовного дела. По его мнению, экс-министр, которая занимала свой пост менее года и приехала в Омск из другого региона, не имеет возможности как-то влиять на ход следствия. Адвокат добавил, что все счета Солдатовой арестованы по ходатайству следствия, что лишило ее возможности добровольно явиться по вызову следователей.

Дело Солдатовой

Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019 год - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она возглавила омский Минздрав после того, как министр Дмитрий Вьюшков подал в отставку 1 апреля после критики губернатора Александра Буркова на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области.

5 октября 2020 года глава региона отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске. Тогда два экипажа машин скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава. Медики заявили, что в течение нескольких часов возят больных по городу, так как больницы отказываются их принять. В результате в машинах начал заканчиваться кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности пациентов.

В конце января стало известно о возбуждении по материалам регионального УФСБ в отношении Солдатовой и руководителя казенного учреждения Омской области "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктора Бабикова уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, эти чиновники организовали заключение госконтрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медоборудования по явно завышенной стоимости. В результате региональному Минздраву причинен материальный ущерб в размере более 105 млн рублей. Экс-министр находится за границей и не явилась на следственные действия, поэтому в отношении нее заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в международный розыск.