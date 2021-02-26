Прокуратура внесла представление компании "Краском" после отравления водой в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представления ресурсоснабжающей компании "Краском" после массового отравления холодной водой в Октябрьском районе Красноярска. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка Красноярска стали поступать 31 января. Сообщалось о 92 отравившихся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

"Прокуратура внесла представление в "Краском" в связи с оказанием услуги по водоснабжению ненадлежащего качества", - сообщили в ведомстве. В прокуратуре уточнили ТАСС, что версия "Краскома" не нашла подтверждения. Ранее компания сообщала, что в результате проверки в доме по адресу: Киренского, 32, обнаружила отсутствие обратных клапанов, которые не позволяют технической воде из пожарной системы смешиваться с питьевой.

В "Краскоме" уже заявили о том, что обжалуют представление прокуратуры. Компания "Краском" основана в 2003 году, она занимается теплоснабжением и водоснабжением в некоторых микрорайонах Красноярска.