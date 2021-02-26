В Омской области ввели субсидию для поддержки и развития регионального туризма

ОМСК, 26 февраля. Власти Омской области будут предоставлять туроператорами за счет регионального бюджета субсидию в размере от 500 до 2 тыс. рублей за туриста за реализацию региональных туристических продуктов, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства. Мера позволит снизить стоимость поездок для туристов, повысить привлекательность местных маршрутов и поддержит внутренний туризм.

"Принято решение о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам, осуществляющим деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта по маршрутам на территории региона. Данная мера направлена на снижение для потребителя стоимости турпродукта и предполагает субсидирование затрат туроператоров в размере от 500 до 2 000 рублей на одного туриста в зависимости от уточняющих коэффициентов. Общая сумма финансирования на 2021 год - 1,5 млн рублей", - сообщили в правительстве.

По словам заместителя министра культуры Омской области Светланы Бакулиной, Омская область один из немногих регионов РФ, где подобная мера поддержки финансируется именно из регионального бюджета. В 2021 году программа запущена впервые. В дальнейшем объем финансирования, если субсидия окажется востребована, планируется увеличить.

Как рассказала ТАСС пресс-секретарь омского Минкульта Светлана Саликова, пандемия коронавируса оказала значительное влияние на развитие туризма внутри региона. "Омичи массово отправились в путешествия по районам и природным объектам. Субсидии сделают туристические предложения более привлекательными, в первую очередь, для самих омичей и гостей города", - отметила она.

Размер субсидии на одного туриста зависит от продолжительности туристского маршрута в количестве ночей и удаленности от Омска. К примеру, если семья из трех человек решит отправиться на север региона, в Большереченский район, то общая сумма субсидии по турпакету может составить 6 тыс. рублей, что означает при местных ценах приличную скидку. Саликова добавила, что субсидию могут получить и иногородние туроператоры при условии реализации путевок именно в Омскую область.

О местных достопримечательностях

До начала пандемии Омскую область ежегодно посещали более 500 тыс. иногородних туристов, при этом ежегодный прирост их количества составлял около 7%. В регионе наибольший интерес для путешественников представляет сам Омск, который был основан более 300 лет назад и сохранил историческую застройку в центре города. Здесь несколько лет провел на каторге писатель Федор Достоевский, в годы гражданской войны в сибирском городе находилась резиденция Верховного правителя России адмирала Александра Колчака. Несколько лет назад в Омске открылся единственный за Уралом филиал Государственного Эрмитажа - центр "Эрмитаж-Сибирь".

За пределами областного центра большой интерес для туристов представляют единственный в РФ сельский зоопарк и музей-заповедник "Старина сибирская" в поселке Большеречье. На севере региона расположены знаменитые "Пять озер", которые, согласно местным легендам, представляют собой кратеры от падения огромного метеорита и соединены подземной рекой. Легенда гласит, что любой, кто искупается во всех пяти озерах, - омолодится и исцелится от любой болезни. В сибирском регионе, где проживает большое количество национальностей, также активно развивается национальный туризм - путешественники в течение одного-двух дней могут познакомиться с бытом и культурными обычаями сибирских латышей, татар и немцев. Регион также вошел в проект "Императорский маршрут", который охватывает места пребывания семьи императора Николая II.