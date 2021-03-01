Глава избиркома Томской области покинул свой пост

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Томской области 63-летний Эльман Юсубов, возглавлявший избирком с 2008 года, покинул свой пост по собственному желанию, сообщается в понедельник на сайте избиркома.

"Распоряжением губернатора Томской области от 10 февраля 2021 года № 25-р в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 статьи 29 федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Эльман Юсубов освобожден от обязанностей члена избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса до истечения срока полномочий. Распоряжение вступило в силу с 1 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

На освободившееся место члена избирательной комиссии региона, которое занимал Юсубов, ЦИК РФ предложит нового кандидата, которого должен утвердить губернатор региона Сергей Жвачкин. После этого ЦИК предложит из 14 членов комиссии кандидата на пост председателя, который будет выбран тайным голосованием. В избиркоме рассчитывают провести всю процедуру до середины марта.

Эльман Юсубов работал в избирательной комиссии Томской области с 2004 года, сначала в должности заместителя председателя, с 2008 по 2021 год - председателем облизбиркома.