В Томске пропала десятилетняя девочка

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры ищут пропавшую в Томске 10-летнюю девочку, которая утром в понедельник ушла из дома и не вернулась, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудниками УМВД России по Томской области устанавливается местонахождение девочки 2010 года рождения, которая 1 марта около 7:30 (3:30 мск) ушла из дома по ул. 2-я Рабочая и до настоящего времени не вернулась", - говорится в сообщении.

Рост девочки 146 см, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы русые. По данным местных СМИ, к поискам подключились не менее 75 волонтеров. Сообщение о поиске ребенка опубликовал также поисковый отряд "Лиза Алерт".