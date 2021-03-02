В атмосфере Омска выявили повышенное содержание трех загрязняющих веществ

ОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Повышенное содержание в атмосфере сероводорода, пыли и мелкодисперсных частиц зарегистрировано после массовых жалоб жителей на неприятных запах в Омске, который вошел в пятерку городов России с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Минприроды Омской области.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Город по майскому указу должен к 2024 году снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"После жалоб жителей был организован выезд передвижной эколаборатории в Советский округ. Концентрация сероводорода составила 1 ПДК (предельно допустимая концентрация - прим. ТАСС). На автоматизированном посту наблюдения по ул. Заслонова зафиксировано превышение ПДК по пыли (максимально 1,09 ПДК), по мелкодисперсным частицам РМ10 (1,81 ПДК), по мелкодисперсным частицам РМ2.5 (3,36 ПДК)", - сказали в Минприроды.

В пресс-службе отметили, что с 00:00 до 10:00 2 марта Обь-Иртышское УГМС объявляло режим неблагоприятных для рассеивания загрязнений в атмосфере условий. Вся информация о превышениях передана в Росприроднадзор для принятия мер реагирования.