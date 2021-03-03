Беляков: присутствие студентов НГУ во время посещения вуза Мишустиным ограничено не будет

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков опроверг информацию нескольких СМИ о том, что в преддверии визита председателя правительства Михаила Мишустина в Новосибирск часть студентов Новосибирского государственного университета переведут на дистанционное обучение.

"Сообщаем, что присутствие студентов в стенах вуза во время посещения НГУ председателем правительства ограничено не будет. Они продолжат обучение в очном формате без каких-либо изменений. Руководство вуза по нашей просьбе уже сделало соответствующее заявление", - сказал Беляков журналистам в среду.

Он также отметил, что Мишустин "традиционно выступает против создания искусственных ограничений на объектах, которые он посещает". "Во всех поездках Михаила Владимировича по регионам мы всегда придерживаемся этой позиции", - подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, "информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые планирует посещать премьер, мониторится, и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости искусственных ограничений во время посещений мероприятий председателя правительства".

Как говорится в сообщении на сайте НГУ, 5 марта все лекционные, семинарские и практические занятия в вузе "пройдут в полном объеме и очно-дистанционном / смешанном режиме, согласно расписанию занятий и форме обучения, установленной факультетом или институтом".