Реконструкцию Чуйского тракта в Алтайском крае оценили в 50 млрд рублей

БАРНАУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил содействия председателя правительства РФ Михаила Мишустина в вопросе формирования дорожной карты реконструкции Чуйского тракта до 2030 года. На расширение полос может понадобиться порядка 50 млрд рублей, сообщил Томенко на пресс-конференции в четверг.

"Мы сформулировали и озвучили просьбу дальнейшего развития и реконструкции Чуйского тракта. Это серьезная федеральная трасса протяженностью почти 1 тыс. км, 316 км из которых проходит по краю. 52 км различных участков этой дороги модернизированы и расширены и выполняют свои функции. Остальная дорога, которая востребована и интенсивно загружена, до 43 тыс. автомобилей в сутки, в двухполосном исполнении, это очень опасно и некомфортно. Планы у Росавтодора по ее реконструкции есть, но они среднесрочные, и хотелось бы "видеть свет в конце тоннеля". Я попросил Михаила Владимировича Мишустина утвердить дорожную карту развития Чуйского тракта до 2030 года", - сказал Томенко.

Он отметил, что основная проблема Чуйского тракта в Алтайском крае - его узость. По словам губернатора, Мишустин поддержал предложение региона и дал соответствующие поручения.

"Будем работать, чтобы дорожная карта появилась и темпы работ на тракте ускорились. Объект федеральный, но для края это очень важный вопрос. Речь идет о нескольких миллиардах рублей - до пяти десятков миллиардов <...> может потребоваться средств. Даже растянутые на 8-9 лет - это серьезные инвестиции", - отметил Томенко.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира.