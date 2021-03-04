В красноярских столовых запретят блюда из необработанных овощей после отравления детей

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Блюда из овощей урожая 2020 года, не прошедших термическую обработку, запретят в столовых образовательных, медицинских, социальных учреждений после вспышки иерсиниоза в школах Красноярска. Об этом говорится в сообщении в официальном телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.

С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет в 25 школах. Госпитализирован 51 ребенок. По данным Роспотребнадзора, возбудитель инфекции, вероятно, находился в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

"Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по иерсиниозной инфекции, в целях предупреждения возникновения вспышечной заболеваемости санитарно-противоэпидемической комиссией принято решение запретить приготовление готовых блюд из овощной продукции без термической обработки урожая 2020 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, это решение касается всего региона. В ведомстве не уточнили, коснется ли это всех заведений общепита, отметив, что решение было принято санитарно-противоэпидемической комиссией при правительстве региона. Но при этом в управлении Роспотребнадзора отметили, что такой запрет будет точно действовать в столовых школ, детских садов, больниц, приютов и социальных учреждений, а также при проведении спортивных мероприятий. Комментарием пресс-службы правительства региона ТАСС пока не располагает. Также муниципалитетам предписано принять целевые программы на территориях по борьбе с грызунами.

Как сообщалось, по всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки. В связи с необходимостью предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в соответствии с КоАП РФ наложен временный запрет деятельности сельхозпредприятия, производителя овощей. В суд направлены материалы дела для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности.