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В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

По данным синоптиков, его скорость может достигать 20-25 м/с

НОРИЛЬСК, 4 марта. /ТАСС/. Очень сильный ветер ожидается в ближайшее время в Норильске Красноярского края, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэрии города.

"С 19:00 (15:00 мск) 4 марта объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Норильске ожидается небольшой снег, низовая метель, видимость 1-2 километра, ветер 20-25 м/с.

Согласно шкале Бофорта, по которой оценивается сила ветра, ветер со скоростью от 20 м/с способен ломать сучья деревьев, срывать черепицу, вызывать высокие волны в море, опасные для судов небольшого размера. Человеку очень сложно идти против такого ветра.

В Норильске часто из-за сильного ветра и метели ограничивают движение транспорта по трассе в аэропорт.

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