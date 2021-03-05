Прокуратура выступила против строительства дач в реликтовом лесу в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 5 марта. /ТАСС/. Прокуратура Кемеровской области дала отрицательное заключение на законопроект об утверждении нового генерального плана Елыкаевского сельского поселения вблизи Кемерова, на территории которого расположен хвойный реликтовый лес. Муниципальные власти планировали предоставить часть особо охраняемой природной территории под дачные участки, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"В проекте предусматривалось установление функциональных зон не в соответствии с имеющейся категорией земельных участков, нарушался принцип приоритета сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий. Предлагалось определить для земель особо охраняемых территорий функциональную зону СХ 2 (зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан), что не соответствует правовому режиму использования данных земель и может привести к вырубке реликтовых деревьев. В связи с этим прокуратурой Кемеровского района проект решения совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа в предложенной редакции не рекомендован к принятию, данный вопрос снят с рассмотрения на сессии совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа", - говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, положения законопроекта противоречат федеральному законодательству и содержат признаки коррупции.

Районные депутаты в 2015 году уже вносили изменения в местные правила землепользования, по которым на более чем 50 участках хвойного леса общей площадью порядка 23 га было разрешено строительство жилья. Вырубка реликтовых деревьев вызвала общественный резонанс. Прокуратура Кузбасса через суд добилась запрета на строительство, так как земли были отнесены к жилой зоне без учета положений генплана поселения, который установил там функциональную зону особо охраняемых природоохранных территорий, на которой запрещено строительство домов и размещение садовых и дачных участков.