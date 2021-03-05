В Иркутской области разрешили проводить развлекательные мероприятия

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили проводить в регионе развлекательные мероприятия, которые были отменены с марта 2020 года из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, оказание иных аналогичных услуг при условии заполнения помещений на 50%, (остаются приостановленными дискотеки), деятельность цирков разрешается с заполняемостью не более 40%", - говорится в сообщении.
Заведениям общепита разрешили оказывать услуги караоке, организовывать развлекательные программы.
Ранее в регионе возобновили проведение спортивных мероприятий, разрешили открыться кинотеатрам и театрам при условии заполнения трибун и залов не более чем на 50%. Были открыты сауны, солярии, спа-центры, детские игровые комнаты и развлекательные центры.
В Иркутской области, по данным регионального оперативного штаба по недопущению распространения нового коронавируса, на 5 марта подтверждено 56 938 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 53 857 пациентов, умерли 1 925.