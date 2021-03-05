В Иркутской области разрешили проводить развлекательные мероприятия

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Иркутской области разрешили проводить в регионе развлекательные мероприятия, которые были отменены с марта 2020 года из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Возобновлено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, оказание иных аналогичных услуг при условии заполнения помещений на 50%, (остаются приостановленными дискотеки), деятельность цирков разрешается с заполняемостью не более 40%", - говорится в сообщении.