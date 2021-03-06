Решетников заявил, что турпоток на курорт Шерегеш должен вырасти вдвое к 2024 году

КЕМЕРОВО, 6 марта. /ТАСС/. Более 8 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в развитие горнолыжного комплекса "Шерегеш" в Кемеровской области. Это позволит вдвое увеличить турпоток к 2024 году, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании в субботу в Кемерове.

"В регионе есть большой туристический потенциал, в том числе - по программе развития Большого Алтая. Развитие комплекса "Шерегеш": в планах привлечение более 8 млрд частных инвестиций, создание 1 тыс. 700 новых рабочих мест. Ожидаемый результат - рост турпотока в два раза к 2024 году, до 1 млн человек", - сказал Решетников.

Он отметил, что для достижения этих целей программой социально-экономического развития региона предусмотрено выделение 2,5 млрд рублей на необходимую инженерную и дорожную инфраструктуру.