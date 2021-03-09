Омского водителя, бесплатно возившего односельчан, отправили в колонию за убийство

ОМСК, 9 марта. /ТАСС/. Омский суд приговорил жителя деревни Трубецкое Омской области Вадима Остапова к 12 годам колонии строгого режима за убийство. Об этом сообщила во вторник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Приговором суда Остапову по совокупности преступлений назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Остапов, который в 2017 году бесплатно возил в Омск односельчан, получил известность после участия в программе на телеканале НТВ. Его благотворительность не понравилась местным перевозчикам, которые угрожали ему расправой, а омский Ространснадзор неоднократно штрафовал его за осуществление пассажирских перевозок без наличия лицензии. В результате Остапов отказался от такой практики. В 2019 году он был арестован по подозрению в убийстве водителя маршрутного такси.

Суд установил, что 10 июля 2019 года ранее уже судимый за убийство Остапов нанес несколько ударов обрезом ружья знакомому водителю маршрутного такси, после чего выстрелил ему в голову. На судебном заседании было установлено, что причиной убийства была ревность. Ранее местные СМИ со ссылкой на жителей деревни Трубецкое сообщали, что погибший встречался с супругой Остапова. Преступник заранее подготовился к убийству, отпилив ствол и приклад охотничьего ружья и испытав его в лесу.

В ходе заседания 49-летний Остапов отрицал свою вину, хотя при задержании дал признательные показания. Он обвинялся в незаконном изготовлении, незаконном хранении огнестрельного оружия и умышленном убийстве.