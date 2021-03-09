Новосибирское УФАС выявило картельный сговор с участием Минцифры региона

НОВОСИБИРСК, 9 марта. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выявило картельный сговор между Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области и двумя компаниями при проведении торгов по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях региона. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального УФАС.

"Комиссия Новосибирского УФАС России признала Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, ООО "ПСК ОПТИКОМ", ООО "Оптиком" нарушившими пункт 1 части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции. Картельный сговор был реализован при проведении торгов на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что по итогам сговора сумма контракта составила 394 млн рублей при начальной цене в 398 млн рублей. В числе нарушений ФАС отмечает неоднократное согласование заказчиком проекта техзадания до момента публикации извещения о проведении торгов, формирование начальной цены контракта исходя из предложений, направленных одним лицом, предоставление возможности приступить к выполнению работ до момента опубликования извещения о проведении торгов.

"Ситуация, при которой заказчик совместно с хозяйствующим субъектом осуществляет подготовку закупочной документации проводимых торгов (в том числе по распоряжению будущего участника закупки вносит изменения в проект документации), не отвечает принципу обеспечения конкуренции, установленному федеральным законодательством", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя Новосибирского УФАС России Наталью Камневу.

Ранее Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области отчиталось о невыполнении по итогам 2020 года показателей регионального проекта "Информационная инфраструктура", который предполагает в том числе прокладку интернета до границ школ, строительство локальных сетей. Проект не удалось выполнить на 100% из-за "сжатых сроков и больших задач", а также пандемии коронавируса, из-за которой ограничивали доступ к школам.