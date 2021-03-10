Проект первого участка транспортного обхода Кемерова одобрила госэкспертиза

КЕМЕРОВО, 10 марта. /ТАСС/. Проект первого и самого протяженного - 23-километрового - участка транспортного обхода Кемерова получил положительное заключение государственной экспертизы. Общая протяженность новой дороги составит 47 км, ее проектирование планируется завершить уже к лету текущего года, сообщил министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев в ответ на запрос ТАСС.

"Проект строительства первого этапа получил положительное заключение государственной экспертизы. Проект второго этапа, включающий мост через реку Томь, должен в ближайшее время зайти на экспертизу, третий этап в разработке, его проектирование планируется закончить за 2-2,5 месяца", - говорится в ответе.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Интенсивный трафик транзитного транспорта затрудняет дорожное движение и негативно сказывается на экологии. Власти Кузбасса ранее заявляли, что готовы за свой счет разработать проект объездной трассы и в 2020 году передали проект первого участка на экспертизу.

Строительство транспортного обхода включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую 6 марта утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По оценке федеральных властей, проект требует финансирования в размере 42 млрд рублей. Половина этой суммы будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся часть может быть привлечена в рамках государственно-частного партнерства. Кто станет инвестором проекта, региональные власти в настоящий момент не уточняют.

"На сегодняшний день рассматривается возможность реализации данного объекта с использованием механизма государственно-частного партнерства. В частности, в стадии подготовки находятся основные условия концессионного соглашения и финансово-экономическая модель проекта", - поясняет Ивлев.

Планируется, что новая дорога будет четырехполосной с разрешенной скоростью движения до 100 км/ч. 47-километровая магистраль будет включать в себя четыре развязки в разных уровнях и мост через реку Томь.