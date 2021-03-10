Суд обязал ликвидировать загрязнение ГСМ на территории бывшей нефтебазы в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил иск прокуратуры и обязал компанию "Красноярскнефтепродукт" (АО "КНП") ликвидировать подземные скопления нефтепродуктов на территории закрытой нефтебазы, находящейся на правом берегу краевого центра. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Нефтебаза была закрыта в 2019 году. В декабре 2020 года сообщалось, что на ее территории были обнаружены подземные скопления нефтепродуктов объемом от 950 до 1,87 тыс. кубометров. В феврале этого года на Енисее в районе нефтебазы были обнаружены масляные пятна. Проверка надзорного ведомства установила, что появились они из-за подземных скоплений нефтепродуктов.

"Судом требования прокурора удовлетворены, на АО "КНП" возложена обязанность в срок до 1 января 2022 года ликвидировать подпочвенное загрязнение, расположенное в границах земельного участка бывшей нефтебазы АО "КНП" в районе Октябрьского моста города Красноярска", - сообщили в ведомстве, добавив, что с компании также взыскан ущерб в размере 500 тыс. рублей за разлив нефтепродуктов из демонтированных труб.

По данным прокуратуры, компания начала комплексные исследования территории бывшей нефтебазы. Также в прокуратуре отметили, что аналогичные исследования будут проведены на примыкающих к нефтебазе участках, принадлежащих администрации Красноярска, речному порту и Енисейскому речному пароходству.

"Красноярскнефтепродукт" обеспечивает топливом 41 район региона, осуществляет северный завоз. Контрольный пакет акций принадлежит Красноярскому краю.