В школе для одаренных детей под Красноярском выявили нарушения организации питания

КРАСНОЯРСК, 10 марта. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения в организации горячего питания в "Школе космонавтики" в Железногорске Красноярского края, где в феврале произошли пищевые отравления учащихся. Об этом в среду говорится в сообщении прокуратуры региона.

"В суточных пробах пищевой продукции обнаружено превышение нормируемых показателей содержания микроорганизмов, условия хранения продукции не соблюдались. Для раздачи и порционирования напитков использовался пластмассовый инвентарь без специальной маркировки, ненадлежащим образом хранились столовые приборы и посуда, разделочный инвентарь", - сообщили в ведомстве. Также в прокуратуре отметили, что в помещении пищеблока не проводились обеззараживание воздуха и ежедневная влажная уборка.

Прокуратура вынесла предписание центру питания, который осуществлял организацию горячего питания в школе, в отношении шеф-повара возбуждено административное дело. Как пояснили ТАСС в краевой прокуратуре, в начале феврале в школе были зафиксированы шесть случаев "функционального расстройства пищеварения" и один факт норовирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что эти случаи не связаны с последними массовыми случаями заболевания иерсиниозом в красноярских школах, уточнив что поставщики питания в организациях были разными.

С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. Сейчас в больнице находятся 24 ребенка. По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.

Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми "Школа космонавтики" начала свою работу в сентябре 1989 года.