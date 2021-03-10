В Новосибирской области создали мультимедийный портал с редкими архивными материалами

НОВОСИБИРСК, 10 марта. /ТАСС/. Мультимедийный портал с редкими архивными материалами и первой в РФ базой данных эвакуированных в Великую Отечественную войну с западной части России создали в Новосибирской области. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник Управления государственной архивной службы Новосибирской области Константин Захаров.

"Портал прошел тестовую эксплуатацию в начале этого года. Это мультимедийный архив Новосибирской области. Его цель - более качественное представление архивной информации. Мы почти год занимались разработкой этого портала", - сказал он.

Он рассказал, что портал состоит из нескольких разделов, в частности, в нем работают тематические выставки, посвященные 75-летию Победы, картографические документы, видео, электронная библиотека изданий о деятельности сибирского архива и научных статей на разные темы. Также в медиархиве есть календарь знаменательных дат, в котором приведена информация о событиях, произошедших в регионе в тот или иной день. Проект позволит популяризировать документальное историко-культурное наследие региона.

"В настоящее мы разработали также раздел "Тематические базы данных", сейчас ведем наполнение. Это первая база по эвакуированным в период Великой Отечественной войны с западных территорий нашей страны. Еще одна база о людях, награжденных за трудовую деятельность в этот период", - пояснил Захаров.

В 2020 году Сибирскому архивному управлению исполнилось 100 лет. В честь юбилей учреждений в Новосибирской области прошли тематические выставки, встречи с ветеранами Сибархива, а также Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.