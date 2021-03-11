Финансирование соцконтрактов в регионах Западной Сибири в 2021 году выросло в десятки раз

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Регионы Западной Сибири благодаря федеральному финансированию в десятки раз увеличили сумму средств, направляемых на выплаты по социальным контрактам, в 2021 году. В частности, в Омской области финансирование по соцконтрактам в этом году выросло в 38 раз - до 440 млн рублей, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития области Ирина Варнавская.

"Основной инструмент по снижению бедности - это социальный контракт. Если в прошлом году мы заключили только 300 соцконтрактов, на это было истрачено 11,5 млн рублей, то в 2021 году <...> нам было выделено около 440 млн рублей. Получателями социального контракта в этом году станут почти 5 тыс. человек. То есть финансирование у нас увеличилось в 38 раз, количество участников - в 17 раз", - сказала она.

По словам Варнавской, в настоящее время показатель бедности в регионе составляет около 13,9% и считается минимальным среди регионов Сибири, к 2030 году ожидается его снижение до 7%. При этом 60% малоимущих проживает в сельской местности, в структуре малоимущих преобладают семьи с детьми.

И. о. министра социальной защиты населения Кузбасса Алексей Бочанцев также сообщил об увеличении финансирования на социальные контракты в этом году. По его словам, в 2020 году в Кемеровской области заключили социальные контракты на ту же сумму - 11 млн рублей, что и в Омской области. "Социальный контракт - это дорожная карта по выводу семьи из состояния бедности и оказанию им в этих целях государственной социальной помощи. <...> Если говорить о финансировании, то на текущий год нам предусмотрено 574 млн рублей из федерального бюджета и 117 млн рублей из областного бюджета", - сказал он.

Начальник управления организации социальных выплат Министерства труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева отметила, что за последние 10 лет в регионе более 11 тыс. человек стали получателями выплат по социальным контрактам, из них около 10 тыс. - это семьи с детьми. Финансирование за это время выросло с 1,5 млн до 52 млн рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено 816 млн рублей с учетом федерального финансирования, помощь получат более 8 тыс. человек.

"Помощь оказывалась на развитие личного подсобного хозяйства, на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, на пожаробезопасность жилья - можно было отремонтировать печи и проводку, дымоход. В 2020 году было введено дополнительное направление - трудная жизненная ситуация, где мы оказывали помощь на приобретение школьной одежды и топлива", - сказала Мальцева.