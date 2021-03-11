СК начал проверку ситуации с закупками инсулина для льготников в Хакасии

ТАСС, 11 марта. Следственный комитет начал проверку по фактам несвоевременного проведения чиновниками Минздрава Хакасии аукционов на закупку инсулина для льготных категорий граждан. Об этом в четверг говорится в сообщении управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне прокуратура республики по итогам проверки в деятельности Минздрава региона внесла представление главе Хакасии Валентину Коновалову на устранения нарушений закона.

"Проводится процессуальная проверка по факту несвоевременного проведения должностными лицами Министерства здравоохранения Республики Хакасия аукционных процедур на поставку инсулина для обеспечения льготной категории граждан", - говорится в сообщении. В ведомстве уточняют, что материалы о несвоевременных закупках поступили из прокуратуры региона.

При этом в региональном Минздраве ТАСС заявили, что ситуация с льготным лекарственным обеспечением пациентов с сахарным диабетом стабильная. "В республике имеется в наличии необходимое количество инсулинов, сахароснижающих таблетированных препаратов и тест-полосок по федеральной и региональной льготам. В том числе рецепты, которые находились на отложенном спросе, полностью обеспечены льготными препаратами", - отметил собеседник агентства. Также в Минздраве отметили, что в конце 2020 года был специально закуплен дополнительный инсулин, чтобы обеспечить льготников до наступления плановых поставок и проведения торгов в январе 2021 года.

В Минздраве добавили, что частные аптеки самостоятельно определяют ассортимент лекарственных препаратов, в том числе и инсулина.