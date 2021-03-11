В Красноярском крае возбудили дело об истязаниях женщиной четырех детей

КРАСНОЯРСК, 11 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту истязаний 37-летней жительницей деревни Усть-Изыкчуль Красноярского края четырех детей. По предварительным данным, женщина бьет детей и вовлекает в распитие алкоголя, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание"). По предварительной версии следствия, жительница д. Усть-Изыкчуль, у которой на иждивении находится трое несовершеннолетних детей и один малолетний ребенок, не должным образом выполняет свои родительские обязанности, распивает спиртные напитки, оставляет детей без присмотра, вовлекает их в распитие спиртных напитков, причиняет им физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев", - сообщили в СК.

В пресс-службе подчеркнули, что следствие даст принципиальную и всестороннюю уголовно-правовую оценку действиям подозреваемой.