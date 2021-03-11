В Омске к юбилею Достоевского создали путеводитель по местам, связанным с писателем

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Омские муниципальные библиотеки разработали к юбилею Федора Достоевского, 200-летие которого отмечается в 2021 году, путеводитель по 25 местам Омска, где знаменитый писатель бывал во время каторги. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии Омска.

"Путеводитель создан в рамках плана основных мероприятий по празднованию в Омской области 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, утвержденного губернатором Омской области. Он доступен на международной платформе izi.travel. Инициаторы проекта - омские муниципальные библиотеки", - сообщила пресс-служба.

По словам директора бюджетного учреждения "Омские муниципальные библиотеки" Натальи Дрозд, маршрут включает 25 локаций, связанных с именем Достоевского. "В их числе - здание инженерных мастерских, где Достоевский был закован в кандалы и где спустя четыре года после отбытия каторги оковы сняли. Гауптвахта, перед которой каторжане занимались уборкой снега. Воскресенский собор, стены которого слышали не только молитвы, но и звон кандалов, когда арестантов приводили на службы", - цитирует пресс-служба Дрозд.

Особое внимание в путеводителе уделяется тем людям, которые поддерживали Достоевского на каторге и с кем его связывали дружеские отношения. Среди них комендант Омской крепости Алексей Федорович де Граве, выпускник Омского кадетского корпуса, путешественник и ученый Чокан Валиханов и другие. Путеводитель также включает фрагменты писем и цитат из произведений Достоевского, фотографии старого и современного Омска, рисунки.

Достоевский в Омске

На омской каторге он пробыл с 1850 по 1854 год. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".