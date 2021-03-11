В Омской области с 15 марта крупные магазины смогут полностью открыть торговые залы

В настоящий момент омские магазины с большими торговыми залами имеют право задействовать только 800 кв. м площади, остальное пространство закрыто для посетителей. Для игровых комнат и площадок действует ограничение не более 15 детей одновременно.

ОМСК, 11 марта. /ТАСС/. Региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области принял решение с 15 марта снять ограничение по площади торговых залов магазинов и увеличить возможное количество детей в детских игровых комнатах и площадках в торговых и развлекательных центрах. Об этом сообщил в четверг журналистами губернатор региона Александр Бурков.

"Мы видим, что ситуация эпидемиологическая улучшается, количество заболевших у нас снижается, в среднем 80 человек в сутки. Количество выздоравливающих в сутки больше, чем заболевших. <…> Был принят ряд послаблений для бизнеса - с 15 марта будут сняты ограничение в 800 кв. м для торговых залов. Кроме того, с 15 марта разрешается нахождение в детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах посетителей исходя из нормы площади таких объектов - не менее 4 кв. м на 1 человека", - сказал Бурков.

По его словам, масочный режим и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохраняются. "Расслабляться рано, полной вакцинации еще не было, - сказал губернатор. - Сегодня мы делаем упор на прививочную кампанию для пенсионеров, особенно работающих, потому что с 1 апреля может быть принято на федеральном уровне решение об отмене для них больничных".

По данным омского Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области было выявлено 80 случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии заразилось 41 935 человек, из которых 32 595 выздоровели, 1 255 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 118 млн человек, свыше 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 360 823 случая заражения, выздоровели 3 959 533 человека, умерли 90 734.