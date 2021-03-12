В Красноярске возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгметаллов на 4 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех мужчин, планировавших незаконно продать слитки с драгоценными металлами более чем на 4 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города Красноярска, 35-летнего жителя Северо-Енисейского района и 44-летнего жителя Хакасии, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК РФ ("Сделка, связанная с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных законодательством РФ, а равно незаконных хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенных в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору")", - сообщили в СК.

По версии следствия, с ноября 2020 года по январь 2021 года подозреваемые незаконно хранили и перевозили с целью дальнейшего сбыта шесть металлических слитков, содержащих золото, серебро и платину, на общую сумму более 4 млн рублей. Сотрудниками ФСБ данные слитки изъяты в гараже одного из подозреваемых до момента их сбыта покупателю. Устанавливаются все обстоятельства преступления.