Власти Новосибирской области планируют устранить нехватку мест в школах к 2024 году

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Количество строящихся в Новосибирской области школ намерены удвоить в 2021-2022 годах благодаря софинансированию из федерального бюджета по новой госпрограмме, это позволит полностью устранить нехватку мест в школах к 2024 году, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Андрея Травникова.

"Она (программа) позволяет за счет привлечения средств федерального бюджета (до 65%), средств частных партнеров, с рассрочкой по возврату этих средств до 2038 года, решить задачу по удвоению строительства школ в ближайшие годы. Условия достаточно выгодны для регионов. Поручаю министерствам строительства и образования Новосибирской области исполнять немедленно задачу по удвоению количества школ, которые мы планируем строить в 2021-2022 годах, используя этот новый механизм", - сказал губернатор.

В этом году в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию четыре новых школы. Травников сообщил, что Министерство образования региона готовит заявку для участия в конкурсе, в первый этап реализации программы должно войти не менее шести объектов от Новосибирской области. Министерству строительства необходимо оперативно приступить к подготовке и освоению шести площадок, заняться вопросом выноса инженерных сетей.

"Дорога ложка к обеду, поэтому все новые школы хотелось бы получить к 1 сентября 2022 года. Будет и второй поток 2022-2023 годов, и у нас есть все условия для того, чтобы к 2024 году решить проблему дефицита мест в школах", - уточнил Травников.

В 2021 году, в частности, ведется строительство школы на улице Михаила Немыткина в Новосибирске, рассчитанной на 1,1 тыс. мест. При ее возведении за счет увеличения этажности школьных блоков удалось значительно сократить площадь земельного участка под строительство, что актуально в условиях плотной городской застройки. Общая стоимость объекта - 1,1 млрд рублей, завершить работы намерены в декабре этого года.