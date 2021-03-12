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В Приангарье бывший следователь получил условный срок за фальсификацию материалов дела

Преступление было совершено в ходе расследования уголовного дела об избиении женщины полицейскими

ИРКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Усольский городской суд в Иркутской области в пятницу приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего следователя, который обвинялся в фальсификации материалов уголовного дела об избиении женщины полицейскими. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В качестве дополнительного наказания он лишен права занимать должности в системе правоохранительных органов на два года. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 303 УК РФ ("Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия")", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на рассмотрении в суде сейчас также находится уголовное дело в отношении самих полицейских, подозреваемых в избиении женщины.

В судебном заседании бывший следователь признал, что в протоколе осмотра помещения указал ложные сведения о присутствии понятых. При назначении наказания суд учел положительные характеристики подсудимого, наличие семьи, отсутствие отягчающих обстоятельств.

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