У части обратившихся к врачам учеников школы в Барнауле выявили кишечную инфекцию

БАРНАУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Кишечная инфекция, вызванная, по предварительным данным, вирусом, диагностирована у учащихся школы № 128 в Барнауле, ранее пожаловавшихся на симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Там отметили, что сотрудники Роспотребнадзора уже проверили соблюдение санитарно-эпидемического режима на пищеблоке: оборудование находится в исправном состоянии, запрещенных блюд в питании детей не выявлено. Специалисты взяли смывы в пищеблоке и столовой школы, суточные пробы продукции на бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Также взяты пробы воды, на кишечные инфекции обследованы работники пищеблока. Проводится исследование биоматериала от учащихся, которые отсутствовали 11 марта на занятиях в связи с кишечной инфекцией.

По данным регионального Минздрава, с 9 по 11 марта было зафиксировано 19 случаев обращения в службу скорой медицинской помощи от учащихся школы. Девять обращений связано с расстройствами ЖКТ, остальные - с ОРВИ, травмами и приступом эпилепсии.

В четверг СМИ сообщили о вспышке массового заболевания учеников в барнаульской школе № 128. Занятия в школе были приостановлены. В пятницу министр образования и науки региона Максим Костенко сообщил журналистам, что информация об отравлении школьников не подтвердилась. По его словам, порядка 150 человек отсутствовали в школе по разным причинам - это "и грипп, и ОРВИ, и контакты, связанные с коронавирусом, травмы, аппендицит". 16 детей обратились за помощью в медучреждения и кабинеты медпомощи в школе, один ребенок был госпитализирован с функциональным расстройством ЖКТ. Школа будет продезинфицирована в профилактических целях, ее работу планируется возобновить 15 марта.