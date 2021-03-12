Прокурор Новосибирска оспорит в суде продажу участка, где горожане просили разбить сквер

НОВОСИБИРСК, 12 марта. /ТАСС/. Прокурор Новосибирска обратился в суд для признания незаконным права мэрии на продажу участка в новосибирском Академгородке, где ранее планировалось создать сквер, сообщили ТАСС в ведомстве в пятницу.

В феврале мэр Новосибирска сообщил журналистам о продаже территории под сквер на улице Демакова в Академгородке за 150 млн рублей без торгов конкретному покупателю. Сделка вызвала возмущение депутатов горсовета Новосибирска и местных жителей, высказавших предположение, что участок был продан незаконно и по заниженной цене. Депутаты регионального Заксобрания обратились в прокуратуру для проверки факта продажи.

"Прокурор города обратился в суд о признании отсутствующим права мэрии на асфальтированные площадки на улице Демакова", - сказала собеседница агентства.

Участок на улице Демакова в новосибирском Академгородке местные жители долгое время просят отвести под сквер. В 2018 году площадка вошла в число территорий, выбранных для благоустройства по программе "Комфортная городская среда". Однако позднее земельный участок был внесен мэрией в "Прогнозный план приватизации". На участке уже есть небольшая зеленая зона - около 2,5 га, горожане при поддержке депутатов и общественников выходили на митинги с требованием расширения зеленой зоны путем присоединения к ней соседствующих асфальтированных площадок, на которых раньше был рынок.

Как сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области, иск подан в районный суд Советского района города. Прокуратура требует признать ничтожной сделку по продаже земельного участка, поскольку асфальтированная площадка не может считаться объектом недвижимости. Однако, как сообщили в пятницу в мэрии Новосибирска, асфальтированные площадки и прилегающий к ним участок рекреационной зоны были зарегистрированы в качестве объектов недвижимости территориальным органом Росимущества в Новосибирской области.