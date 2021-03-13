Создание природного парка "Маранкульский" в Хакасии планируется завершить до конца весны

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Природный парк "Маранкульский", входящий в первый в Хакасии туристско-рекреационный кластер "Горный", будет создан и открыт для туристов до конца весны 2021 года. Об этом сообщил ТАСС на фестивале "Первозданная Россия" в Москве директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий.

Проект кластера вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного Агентством стратегического развития при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Заявку на создание кластера подавал заповедник "Хакасский". Он будет создан до 2025 года с объемом инвестиций более 500 млн рублей.

"Предварительно у меня такая информация, что в рамках кластера должен был создаться природный парк "Маранкульский". Он тоже будет создан, в ближайшие месяц-два", - сказал он.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала о том, что площадь природного парка "Маранкульский" составит 23,4 тыс. га, включая озера Маранкуль и Анзеркуль, являющиеся местом обитания 11 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красные книги Республики Хакасия.

Непомнящий также пояснил, что в настоящее время закончилось формирование земельных участков для центра травничества, создание которого также предусмотрено концепцией кластера "Горный".

"Мы бы хотели продолжить работу по изучению природных условий пригодности наших участков для реитродукции лошади Пржевальского и дальнейшим работам, связанным с изучением отдаленных участков - это территория заказника "Позарым", - добавил директор заказника.

О заповеднике

Базовой для кластера станет особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Позарым" (находится в ведении заповедника) и сопредельные территории. Заповедник "Хакасский" создан в 1999 году на базе государственных природных заповедников "Чазы" и "Малый Абакан". Его общая площадь составляет 267,9 тыс. га.