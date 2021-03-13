Аварийную дамбу в Междуреченске реконструируют к 2023 году

КЕМЕРОВО, 13 марта. /ТАСС/. Аварийная дамба в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кузбасса, где в зоне затопления живут около 2 тыс. человек, будет реконструирована в 2021-2022 годах. На эти цели будет выделено более 278 млн рублей по программе социально-экономического развития Кемеровской области, размещенной на сайте правительства РФ.

"Реконструкция левобережной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области. Срок 2021-2022 годы. [Финансирование] 278,68 млн рублей", - говорится в документе.

На долю федерального бюджета приходится 220,84 млн рублей, остальные средства - вложения региональной казны.

В периоды весеннего половодья район Чебал-Су подвергается частичному или полному затоплению. В зону затопления попадают 844 жилых дома, в которых проживают около 2 тыс. человек, а также общеобразовательная школа, детский сад и другие соцобъекты. Также подтапливается и единственная автодорога в район протяженность более 7 км. Согласно оценочным расчетам, размер возможного ущерба в случае разрушения дамбы в районе Чебал-Су составит 2 млрд. рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 марта утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Ее финансирование составит порядка 55 млрд рублей, большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. Реализация мероприятий программы позволит создать тысячи рабочих мест в несырьевой сфере и привлечь новых инвесторов, что, в свою очередь, позволит диверсифицировать региональную экономику, которая имеет сырьевую основу. В Кузбассе добывается 60% российского угля и расположено самое большое в стране число моногородов.