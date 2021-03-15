В Красноярском крае оштрафовали комбинат питания из-за нарушения санитарных норм в школах

КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор оштрафовал комбинат школьного питания в Ачинске в Красноярском крае за нарушения организации питания в школах. Об этом в понедельник говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"В Ачинске МКУ "Комбинат школьного питания" и должностные лица привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения") в виде штрафов на общую сумму 60 тыс. рублей за нарушения законодательства при организации питания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при организации питания отсутствовало меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом меню, отсутствовал производственный контроль, нарушались технологии изготовления блюд и хранения продуктов, а также реализовывалась продукция с истекшим сроком годности.

Ранее в школах Красноярска произошло массовое отравление учеников. С 18 февраля по 3 марта в 27 школах Красноярска зафиксировано 114 случаев заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от семи до 14 лет. Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Халатность" УК РФ. Прокуратура также начала проверку действий сотрудников муниципального центра питания, который должен был контролировать качество питания.

По данным Роспотребнадзора, питание в школах, где отравились дети, организует ООО "Развитие", продукцию которому поставляли ООО "Респект" и СПК "Аленушка". Деятельность последних двух компаний приостановлена на 85 дней.