Алтайская прокуратура проверяет заявления воспитательниц детсада о незаконных увольнениях

ТАСС, 15 марта. Прокуратура Республики Алтай начала проверку после обращения сотрудников детского сада №14 в Горно-Алтайске, которые заявили о давлении со стороны руководства и понуждении к увольнению, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

"Прокуратурой организована проверка по обращениям работников детсада о незаконных действиях со стороны заместителя заведующей детского сада, оказании ею морального давления на работников, незаконном увольнении. При выявлении нарушений будут приняты меры, направленные на восстановление нарушенных прав работников", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов уточнил ТАСС, что глава региона Олег Хорохордин на оперативном совещании в понедельник потребовал оперативно провести проверку информации.

"Ранее воспитатели детсада записали видеообращение на имя главы, где пожаловались на унижение и давление со стороны заместителя заведующей <…> Управление образования уже проводит служебную проверку совместно с прокуратурой Горно-Алтайска. По словам исполняющей обязанности главы администрации города Юлии Мягковой, проверка может занять до двух недель. Глава республики поручил не затягивать сроки, провести проверку оперативнее", - сказал Максимов. Он уточнил, что речь идет о видеообращении, в котором воспитательницы заявляют об угрозах со стороны руководства, постоянных проверках и жалобах родителей.