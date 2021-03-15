В Кузбассе при уборке снега частично обрушилась кровля жилого дома

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Власти Беловского городского округа решают вопрос о временном расселении многоквартирного жилого дома в поселке Инской, где произошло частичное обрушение кровли. Крыша обрушилась во время уборки снега, сообщается в понедельник на официальном сайте Госжилинспекции Кузбасса.

"Управляющей компанией были организованы работы по очистке крыши от снега, во время которых произошло обрушение покрытия кровли на площади около 100 кв. м. В настоящий момент проводится очистка кровли и чердачных помещений от снега и строительного мусора. Администрацией городского округа решается вопрос о временном расселении граждан на период проведения восстановительных работ", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточняют, что в многоквартирном доме один этаж и 13 жилых помещений. В результате обрушения сами квартиры и их жильцы не пострадали. Управляющая компания будет привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст 14.1.3 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований"), санкции которой предусматривают административные штрафы для юридических лиц до 300 тыс. рублей.