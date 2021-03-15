В Туве возбудили уголовное дело после пропажи подростка

ТАСС, 15 марта. Следователи в Туве возбудили уголовное дело после пропажи ушедшего в школу селе Бай-Хаак Тандинского района 16-летнего подростка. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летнего жителя с. Бай-Хаак Тандинского района. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Тува возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщили в СК.

Как сообщал ТАСС, подросток утром в субботу ушел в школу и не вернулся. Поисковыми группами прочесан близлежащий лестной массив и проведен подворный обход в селах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, проверены общежития техникумов района, опрошены друзья и знакомые семьи. Установлено, что подросток в день пропажи на школьные занятия не приходил. По месту учебы несовершеннолетний характеризуется как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал.

По данным полиции, на профилактическом учете ПДН пропавший не состоит, ранее из дома не уходил и не склонен к бродяжничеству.