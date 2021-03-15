"Газпром нефть" снизит цены на топливо для новосибирских аграриев

НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Новосибирские власти и компания "Газпром нефть" подписали соглашение о снижении отпускных цен на топливо в связи удорожанием ГСМ, которое было зафиксировано в регионах РФ в начале марта. Об этом сообщил в понедельник во время оперативного совещания зампредседателя правительства региона Евгений Лещенко.

В первую неделю марта в России был зафиксирован рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС. Как сообщали в Минэнерго РФ, это связано с увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса на топливо. На оперативном совещании правительства региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о федеральной инициативе стабилизации цен на топливо на период посевной в масштабах всей страны.

"С компанией "Газпром нефть" у нас подписано соглашение о снижении отпускных цен сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области на 500 рублей. Удорожание к соответствующему периоду прошлого года составляет порядка 3 тыс. рублей на тонну", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе новосибирского Минсельхоза, дизтопливо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожало на 9%, бензин - на 13%. Ранее Лещенко сообщал, что стоимость посевной кампании в Новосибирской области в 2021 году вырастет на 33% - до 10 млрд рублей. Общая посевная площадь будет увеличена на 30 тыс. га и составит 2,2 млн га.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция АПК. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири. Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн т из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах, однако по итогам уборочной аграриям удалось собрать почти 2,7 млн т, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.