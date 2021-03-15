В Кемерове возбудили новое уголовное дело о халатности после убийства студентки

Ранее уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") было возбуждено в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, которые дежурили в районном отделе полиции в ночь убийства. На первом заседании в конце февраля суд вернул дело прокурору для переквалификации обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

КЕМЕРОВО, 15 марта. /ТАСС/. Новое уголовное дело о халатности возбуждено в отношении трех сотрудниц дежурной части городского управления МВД в Кемерове, которые вместе с коллегами из районного отдела полиции в январе 2020 года не отреагировали на вызовы в дом, где в течение нескольких часов жестоко избивали девушку, в результате она была убита. По версии следствия, подозреваемые не выяснили у заявителей все обстоятельства конфликта и не довели эту информацию до оперативных нарядов, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемые (три сотрудницы дежурной части УМВД России по городу - прим. ТАСС), находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра слышны крики женщины о помощи. Полицейские, не прослушав аудиозаписи сигналов и не выяснив у заявителей всех обстоятельств конфликтной ситуации, не довели достоверную информацию до оперативных нарядов ППС, ДПС и Росгвардии. В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудницы дежурной части подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). В рамках расследования дела будут установлены все сотрудники полиции, которые дежурили в ночь убийства в городе, а также то, где они находились во время поступления звонков от соседей.

23-летняя студентка Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года в квартире многоэтажки в Кемерове, несколько часов ее бывший сожитель Владислав Канюс издевался над ней и нанес ей более 50 ударов. Соседи все это время звонили в полицию и просили отправить группу реагирования, однако стражи порядка приехали на вызов только когда соседи сами вскрыли дверь в квартиру и обнаружили девушку мертвой.

Убийство получило широкую огласку только в конце февраля текущего года по инициативе родственников и знакомых убитой девушки, которые не согласились с результатами расследования дела и предъявленным обвинением, потребовав его ужесточения.