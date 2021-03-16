Кузнецова оценила опыт Иркутска по уходу за детьми с особенностями развития

ИРКУТСК, 16 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым тиражировать опыт Иркутска, где практикуют пятидневное пребывание воспитанников с особенностями развития, у которых есть родители, в доме-интернате для умственно отсталых детей. Такая практика дает возможность родителям этим детей работать, сообщила Кузнецова журналистам во вторник по итогам рабочей поездки в Иркутск.

"Детский дом-интернат, где есть такая система, как возможность пятидневного пребывания детей. Это очень важно для родителей, которые в одиночку воспитывают детей с особенностями развития и не имеют возможности отлучиться. Здесь они получают возможность работать, и одновременно мы сохраняем заботу о ребенке, передавая его на некоторые время специалистам, которые работают в детском доме-интернате. Это уникальная практика, мы ее не встречали еще и считаем, что она достойна тиражирования", - сказала Кузнецова.

Детский омбудсмен 15 и 16 марта находится с рабочей поездкой в Иркутске. Она посетила детский хоспис, провела совещание на тему обеспечения безопасности детей, встречу с губернатором региона Игорем Кобзевым и личный прием граждан.