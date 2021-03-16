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Глава муниципалитета в Кузбассе незаконно премировал чиновников к праздникам

В районный бюджет были возвращены более 217 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 16 марта. /ТАСС/. Прокуратура Кузбасса добилась возврата более чем 217 тыс. рублей в бюджет Беловского муниципального района, которые по решению главы муниципалитета были незаконно выплачены госслужащим в качестве премий к праздникам, сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Главой Беловского муниципального района издавались распоряжения о выплате государственным гражданским служащим финансового управления района премий к праздникам и знаменательным датам. Однако выплата премий государственным гражданским служащим из муниципального бюджета является незаконной", - говорится в сообщении.

Незаконные премии выплачивались в 2019 и 2020 году, нарушения выявлены в ходе прокурорской проверки. Прокурор района внес главе муниципалитета представление и потребовал устранить нарушения. В результате вся сумма незаконных выплат была возвращена в районный бюджет.

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