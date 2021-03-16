Красноярский краевой суд подтвердил арест бизнесмена Быкова до 21 апреля

КРАСНОЯРСК, 16 марта. /ТАСС/. Красноярский краевой суд признал законным постановление суда нижестоящей инстанции о продлении срока содержания под стражей до шести месяцев бизнесмену Анатолию Быкову, который обвиняется в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Решение о продлении ареста было принято Железнодорожным районным судом Красноярска 18 февраля.

"Красноярским краевым судом с учетом позиции прокурора признано законным постановление Железнодорожного районного суда города Красноярска о продлении в отношении Анатолия Быкова срока содержания под стражей до 6 месяцев - до 21 апреля 2021 года", - сообщили в прокуратуре.

Доводы защитников обвиняемого об отмене принятого районным судом решения в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и отсутствием необходимости содержания Быкова под стражей отклонены как необоснованные.

Быков с мая 2020 года находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября 2020 года Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан, затем его арестовали по подозрению в организации убийства в 2005 году.

Утром 18 января 2005 года бизнесмен Неколов был убит четырьмя выстрелами из пистолета в центре Красноярска возле гаражей у дома 66 по улице Ады Лебедевой. Быкова также подозревают в руководстве преступным сообществом (ст. 210 УК РФ) и уклонении от уплаты налогов.