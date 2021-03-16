В Новосибирске создали лесной парк "Заельцовский бор"

НОВОСИБИРСК, 16 марта. /ТАСС/. Заельцовский парк - один из старейших парков Новосибирска на территории естественного соснового бора - получит статус лесного парка, соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Травников, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник. Новый статус позволит защитить от вырубки территорию, которая является привлекательным местом для застройщиков.

"Лесной парк "Заельцовский бор" площадью порядка 9 212 га создается на территории Новосибирского района Новосибирской области и города Новосибирска. Соответствующее постановление правительства региона 16 марта подписал губернатор Андрей Травников", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, объект создается для сохранения лесов как части природно-экологического каркаса Новосибирской агломерации. Решение о необходимости создания парка учтут при разработке планов экономического и социального развития, подготовке документов территориального планирования и инвентаризации земель. Следующим этапом работы по проекту будет подготовка сведений о границах "Заельцовского бора", определение перечня координат характерных точек этих границ, а также разработка проекта положения о лесном парке.

В феврале депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли законопроект, который наделяет власти полномочиями по созданию на территории зеленых зон региона новой особо охраняемой природной территории - лесных парков. Это поможет защитить их от застройки и вырубки леса. Как отмечал губернатор Андрей Травников, в Новосибирской области впервые приняли комплексный акт по защите городских зеленых зон.