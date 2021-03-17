Около 200 придомовых территорий имеют риск подтопления в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Около 200 придомовых территорий находятся в зоне подтопления в Новосибирске из-за таяния снега. Всего насчитывается 195 домов и 40 мест на дорогах города, которые могут быть подтоплены талыми водами, сообщает в среду пресс-служба мэрии города.

Как сообщал ранее председатель окружного совета территориальных органов МЧС в Сибирском федеральном округе (СФО) Виктор Орлов, Новосибирская область вошла в число шести регионов Сибири, где наблюдается наибольшая вероятность подтопления.

"Мы определили около 200 придомовых территорий, которым грозит подтопление во время таяния снега. <…> Как правило, они расположены в низине, и, чтобы избежать подтопления, здесь в первую очередь необходимо своевременно убирать и вывозить снег", - приводит пресс-служба слова мэра Новосибирска Анатолия Локотя.

Он пояснил, что в городе уже разработан план противопаводковых мероприятий. Всего в Новосибирске насчитывается 195 домов и 40 мест на улично-дорожной сети, которые могут быть подтоплены талыми водами. "Администрациям районов и управляющим организациям даем не более двух недель на то, чтобы убрать снег и вывезти его за пределы города", - пояснил Локоть.

В начале марта он сообщал о том, что участки в пойме Оби в двух крупных районах Новосибирска - Первомайском и Советском - имеют риск подтопления этой весной. Речь идет о шести садово-дачных товариществах. Сейчас там установлены громкоговорители для оповещения населения. Власти подготовили лодки, помпы, а также специальные отряды водолазов для спасения людей в случае паводка.

Ранее полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал о том, что более 700 населенных пунктов Сибири с населением более 180 тысяч человек могут попасть в зону риска из-за паводков весной 2021 года. Он отмечал, что почва этой зимой промерзла сильнее нормы. По оценке Росгидромета, основной причиной половодья могут стать обильные осадки в осенне-зимний период.