В Новосибирской области против бывшей учительницы возбудили дело о развращении подростка

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Следователями в Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту развратных действий, совершенных в отношении лица, не достигшего 16 лет, против бывшей учительницы школы в Татарском районе области. Об этом сообщила журналистам в среду старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"По результатам проведенной проверки по сообщениям СМИ о направлении учительницей одного из образовательных учреждений Татарского района своему ученику видеозаписи эротического содержания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста")", - сказала Кулешова.

Она уточнила ТАСС, что дело возбуждено в отношении учительницы. По данным следствия, в феврале 2021 года подозреваемая направила в социальной сети 15-летнему подростку видеозапись с демонстрацией обнаженных частей тела. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее интернет-издание НГС сообщило о сотруднице одной из школ Татарского района Новосибирской области, уволившейся из-за ролика, который начали пересылать друг другу ее ученики. На видео женщина медленно танцует и раздевается. После огласки учительнице пришлось уехать из региона.