Около 20 самолетов и вертолетов задействовали в антитеррористических учениях ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Около 20 самолетов и вертолетов авиационных соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) задействовано в учениях по противодействию терроризму на территории Приволжского и Сибирского федеральных округов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"В ходе финального этапа экипажи фронтовых разведчиков Су-24МР обеспечат воздушную разведку, вскрытие замаскированных укреплений и объектов условного противника на местности. Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, используя весь комплекс вооружения, отработают уничтожение разведанных целей. Действия наземных подразделений, огневую поддержку с воздуха и доставку тактического десанта обеспечат звенья ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-боевых Ми-8МТВ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к учениям привлекаются самолеты и вертолеты из Челябинской и Новосибирской областей. Учения проводятся с 16 по 22 марта под руководством командующего войсками военного округа генерал-полковника Александра Лапина.